'Toch geen belang Air France-KLM in Virgin'

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Air France-KLM krijgt mogelijk toch geen belang in branchegenoot Virgin Atlantic. Het bedrijf van de Britse miljardair Richard Branson zou de samenwerking tussen de twee luchtvaartmaatschappijen op trans-Atlantische routes voldoende vinden, waardoor overdracht van aandelen niet nodig zou zijn. Dat schrijft La Tribune op basis van bronnen.

Air France-KLM weigerde tegenover de Franse krant commentaar te geven. De luchtvaartcombinatie kondigde al in 2017 aan voor 31 procent in te stappen bij Virgin. Daarmee zou het bedrijf de op een na grootste aandeelhouder worden in die maatschappij, na het Amerikaanse Delta Air Lines dat 49 procent in handen heeft. Het belang van Branson in Virgin zou afnemen tot 20 procent. De Europese Commissie ging in februari dit jaar akkoord met de deal.