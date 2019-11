Gepubliceerd op | Views: 1.437

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn op Black Friday in een kortere sessie met verliezen gesloten. Bij beleggers op Wall Street leefden zorgen dat de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China zal verslechteren vanwege de steun van Washington aan de demonstranten in Hongkong.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 28.051,41 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,4 procent, tot 3140,98 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde eenzelfde percentage in, op 8665,47 punten.

Donderdag bleef Wall Street dicht in verband met Thanksgiving, terwijl de markten vrijdag slechts een halve dag waren geopend. Woensdag werden de recordstanden op Wall Street nog verder aangescherpt door de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen Washington en Peking. De tijd dringt voor de twee economische machten om tot een gedeeltelijk akkoord te komen. Op 15 december gaan nieuwe Amerikaanse heffingen op producten van Chinese makelij in.

Walmart

Grote winkelbedrijven als Walmart (plus 0,3 procent), Amazon (min 1 procent) en Macy's (min 1 procent) stonden extra in de schijnwerpers vanwege Black Friday. Deze dag staat in de Verenigde Staten bekend als de start van het belangrijke feestdagenseizoen voor retailers, die tijdens deze periode alles uit de kast halen om klanten te binden. Vaak worden grote kortingen geboden om kopers over de streep te trekken.

Aan het overnamefront was er nieuws rond de distributeur van IT-apparatuur Tech Data, die een flinke koerssprong maakte. Het aandeel steeg ruim 12 procent. Investeerder Apollo Global Management heeft zijn overnamebod op het bedrijf verhoogd tot 6 miljard dollar inclusief schuld, om zo een rivaliserend bod het hoofd te bieden. Dat concurrerende bod kwam van Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Warren Buffett.

De euro was 1,1020 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 4,5 procent tot 55,50 dollar. Brentolie werd 2,2 procent goedkoper op 62,47 dollar per vat.