'Fair bod Aedifica op Finnen'

BRUSSEL (AFN) - Het bod van woonzorgvastgoedgroep Aedifica op zijn Finse branchegenoot Hoivatilat van 14,75 euro per aandeel is fair. Dat is het oordeel van kenners van KBC Securities. Ze wijzen daarbij op het uitblijven een tegenbod.

Aedifica verlaagde recent het aanmeldingspercentage voor Hoivatilat naar 50 procent. Ook werd de aanmeldingstermijn verlengd tot 13 december. Eerder zei het in Amsterdam en Brussel genoteerde bedrijf dat bij aanmelding van 90 procent van de stukken een uitrookprocedure zou worden begonnen. Enkele grote aandeelhouders hebben hun stukken al toegezegd en ook het bestuur van Hoivatilat staat achter de deal.

KBC hanteert een koopadvies op Aedifica met een koersdoel van 125 euro. Daarbij merkt KBC op dat in het koersdoel ook de overname van 100 procent van de aandelen Hoivatilat zit ingeprijsd.

Het aandeel Aedifica noteerde vrijdag kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 111,60 euro.