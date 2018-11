'Positieve geluiden van NIBC'

Gepubliceerd op | Views: 722 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - NIBC is voorafgaand aan de investeerdersdag in Londen met positieve berichten op de proppen gekomen. Volgens analisten van ING stemden onder meer de opbrengsten uit investeringen, renteopbrengsten en marges tot tevredenheid, zo werd in een rapport over de zakenbank vermeld. Marktvorsers van ABN AMRO spreken van een solide update.

NIBC maakte onder meer bekend een interim-dividend uit te keren van 0,25 euro per aandeel. Dit extra geld komt onder meer van opbrengsten uit de verkoop van beleggingen. ING benadrukt dat alom rekening werd gehouden met die extra opbrengsten. De mededelingen van donderdag ondersteunen volgens de kenners de doelstellingen voor de middellange termijn van NIBC. De kosten en risico's die de zakenbank publiceerde liggen volgens de bank goeddeels in de lijn der verwachting.

ABN AMRO spreekt van een positief handelsbericht, geholpen ook door het voorgestelde interim-dividend.

ING handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 10 euro. Ook ABN AMRO heeft een koopadvies op NIBC met een koersdoel van 9,30 euro. Het aandeel NIBC stond omstreeks 09.45 uur 4,4 procent hoger 8,39 euro.