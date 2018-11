'Michelin aast op Telematics-tak van TomTom'

Gepubliceerd op | Views: 1.365

AMSTERDAM (AFN) - Bandenfabrikant Michelin is in de race om TomTom-onderdeel Telematics te kopen. Het Franse bedrijf is door naar de tweede ronde van het verkoopproces dat de Nederlandse navigatiedienstverlener eind september in gang zette. Dat melden drie bronnen tegen Het Financieele Dagblad (FD).

Michelin is naar verluidt een van de vier overgebleven partijen voor Telematics, het onderdeel dat software maakt waarmee bedrijven hun autovloot efficiënter kunnen gebruiken. Volgens de krant wil Michelin Telematics toevoegen aan Michelin Solutions, zijn eigen 'fleet management'-divisie.

Volgens de ingewijden is ook de Britse investeringsmaatschappij Pamplona Capital Management door in het proces. Pamplona heeft al 26,5 procent in Octo Telematics, een Italiaanse branchegenoot van Telematics. Ook de Japanse bandenmaker Bridgestone en een andere investeringsmaatschappij zijn in de race voor Telematics.

Tegen het FD wilden TomTom en Michelin niet reageren. Pamplona en Bridgestone waren niet bereikbaar voor commentaar.