Hogere winst voor Ordina na ingrepen

NIEUWEGEIN (AFN) - Automatiseerder Ordina heeft naar eigen zeggen een goed derde kwartaal achter de rug. Het bedrijf sneed in de kosten door minder externe krachten in te huren, maar zag daardoor ook de omzet dalen. Wel stegen de winstmarge en de nettowinst door de ingrepen.

De omzet kwam uit op 88,3 miljoen euro, wat 3,3 procent lager was dan in het derde kwartaal van 2019. Bij de afzetmarkten financiële dienstverlening en overheid kromp de omzet. In de industrie zette Ordina juist meer om.

Door de inzet van het personeel in teams heeft Ordina verder de productiviteit verhoogd. Dat leidde tot een hogere winstmarge en de nettowinst ging daardoor eveneens omhoog. Die bedroeg een kleine 5 miljoen euro, waar dat een jaar geleden nog ongeveer 4,1 miljoen euro was.