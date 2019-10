Grote Taiwanese order voor Boskalis

Gepubliceerd op | Views: 1.108

PAPENDRECHT (AFN) - Boskalis heeft samen met zijn Taiwanese partner Hwa Chi Construction de opdracht gekregen voor funderingswerkzaamheden voor de Taiwanese offshore windparken Changfang en Xidao. De contractwaarde is "substantieel", zo laat de baggeraar en maritiem dienstverlener weten.

Voor het bedrijf is een substantieel contract een contract met een waarde van 150 miljoen euro tot 300 miljoen euro. Een concrete specificatie werd niet gegeven.

De opdracht omvat het transport en de installatie van 62 driepotige jacket-funderingen met de bijbehorende 186 pinpalen. Het contract is onder voorbehoud van de financiering van het CFXD OWF project door Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Die wordt later dit jaar verwacht. De werkzaamheden staan gepland in de periode 2021 tot en met 2023. Voorbereidende werkzaamheden zijn wel al begonnen.

Voor het Taiwanese project zet Boskalis een nieuw kraanschip in, de Bokalift 2. Voor dat schip wordt een bestaand casco omgebouwd. De Bokalift 2 krijgt een dekoppervlak van 7500 vierkante meter, accomodatie voor 150 personen en een kraan die 4000 ton tot een hoogte van meer dan 100 meter kan hijsen.