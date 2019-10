'ASML mooi maar duur'

Stukken in de Veldhovense onderneming worden verhandeld voor 29 maal de geschatte winst.



29 keer de verwachte winst ??? Welke verwachte winst hebben ze het dan over.



Winst per Aandeel = WPA = Earnings per Share = EPS



Laten we de EPS vanuit twee invalshoeken bekijken:

> EPS 2018 = € 6,10

> EPS laatste 12 maanden (LTM EPS) = TTM EPS = € 5,33



Volgens de EPS 2018 is de K-W verhouding 39,3



Volgens de LTM EPS is de K-W verhouding 45



ASML is niet duur, maar extreem duur.