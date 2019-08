Neways verhoogt omzet en orderontvangst

@KnightV: Maar ik snap dat er een kleine 10% af gaat nu. De automotive is iets wat ineens niet meer zulke goede vooruitzichten heeft. Er komt juist een hele moeilijke tijd aan voor de Autobranche ! Het kan niet anders zijn, dat Neways daar ook later veel van gaat merken. Zie ook mogelijk deze uitspraken.



"Topman Huub van der Vrande zei in een toelichting dat onder invloed van de geopolitieke spanningen het groeitempo wel wat afneemt en dat bepaalde klanten orders uitstellen".