KPN investeert in Zweedse start-up Minut

Gepubliceerd op | Views: 710

AMSTERDAM (AFN) - KPN Ventures, de investeringstak van KPN, heeft meegedaan aan een investeringsronde in de Zweedse start-up Minut, die zich bezighoudt met slimme alarmsystemen voor in huis. Andere deelnemers aan de kapitaalinjectie van meer dan 10 miljoen dollar waren Karma Ventures, SOSV en Nordic Makers, samen met de strategische partner Centrica.

Het in 2014 opgerichte Minut is fabrikant van het Point-smart home alarm en verkoopt al apparaten in ruim zestig landen, met een nieuw kantoor in Londen. Het nieuwe kapitaal zal worden gebruikt om groei te versnellen en het productaanbod te versterken. Er werken bijna dertig mensen bij het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor heeft in Malmo.