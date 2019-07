Gepubliceerd op | Views: 561

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Eurcommercial Properties is een samenwerking aangegaan met de vastgoedtak van investeerder AXA Investment Managers. Als onderdeel van de overeenkomst verkoopt het in Amsterdam genoteerde fonds een belang van 50 procent van een winkelcentrum nabij Parijs aan AXA IM. Daarmee is een bedrag van 203 miljoen euro gemoeid.

De deal met AXA past in de strategie van Eurocommercial die de voorbije twee jaar al voor 600 miljoen euro aan bezittingen verkocht. De opbrengsten van de AXA-deal gebruikt Eurocommercial om de schulden te verlagen. De deal moet in oktober dit jaar worden afgerond. Daarmee zal de zogeheten 'loan to value'- ratio van het fonds zakken naar 43 procent van 46 procent eind maart.

AXA IM maakte tevens bekend een belang van 75 procent te nemen in een ander winkelcentrum in Parijs. De investeerder neemt het belang in Italie Deux, het op één na grootste winkelcentrum van Parijs, over van Hammerson voor een bedrag van 473 miljoen euro.