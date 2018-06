Gepubliceerd op | Views: 578 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in juni uitgekomen op 2 procent op jaarbasis, van 1,9 procent in mei. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige ramingen.

De stijging van de consumentenprijzen in het eurogebied voldoet daarmee aan het gewenste niveau van de Europese Centrale Bank (ECB) van net geen 2 procent. De inflatie wordt vooral aangejaagd door de hogere energieprijzen. Ook voedingsmiddelen, alcohol en tabak dragen bij aan de stijging.

Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 2 procent gerekend. De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, kwam in juni uit op 1 procent, tegen 1,1 procent in mei.