Inflatie Frankrijk stijgt

PARIJS (AFN) - De inflatie in Frankrijk is in juni gestegen naar 2,1 procent op jaarbasis, van 2 procent in mei. Dat meldde het Franse statistiekbureau op basis van voorlopige ramingen.

De stijging was conform de verwachtingen van economen. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode bedroeg de inflatie 2,4 procent, tegen 2,3 procent een maand eerder.

Verder werd bekendgemaakt dat de uitgaven van Franse consumenten in mei met 0,2 procent zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Economen gingen gemiddeld uit van een minieme stijging met 0,1 procent. De producentenprijzen lagen in Frankrijk vorige maand 0,6 procent hoger dan in april.