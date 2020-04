Topman Qualcomm wijst op snel herstel Chinese economie

Gepubliceerd op | Views: 882 | Onderwerpen: China

SAN DIEGO (AFN/BLOOMBERG) - Chipreus Qualcomm blijft ondanks de coronacrisis tamelijk positief in zijn financiële vooruitzichten. Volgens topman Steve Mollenkopf duidden ontwikkelingen in China, dat in economische zin recent al weer aardig opkrabbelde van de virusuitbraak, erop dat de economieën in Europa en Noord-Amerika in een paar maanden weer verbeteringen kunnen laten zien. "Als China een model is, zul je zien dat er vanaf juni verbeteringen komen."

's Werelds grootste fabrikant van chips voor smartphones gaat er vanuit dat de vraag naar smartphones in het lopende kwartaal wel ongeveer 30 procent lager zal liggen. Dit zal de winst dan waarschijnlijk met zo'n 0,30 dollar per aandeel raken. Daarbij moet het voor Qualcomm mogelijk zijn om tussen de 4,4 miljard en 5,2 miljard dollar om te zetten. Dat is in lijn met wat analisten hadden voorspeld.

Afgelopen kwartaal dikten de opbrengsten op jaarbasis met bijna 5 procent aan tot 5,2 miljard dollar. Mollenkopf vindt de onderneming daarmee goed heeft gepresteerd. Door de coronacrisis stond de winst wel duidelijk onder druk. Deze zakte netto met 29 procent tot 468 miljoen dollar. Maar op basis van aangepaste boekhoudstandaarden, die Qualcomm zelf liever gebruikt bij het meten van de prestaties, ging het resultaat wel omhoog.