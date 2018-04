Altice-dochter SFR komt met nieuw sportkanaal

Gepubliceerd op | Views: 113

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse Altice-dochter SFR komt in de zomer met een nieuw sportkanaal, genaamd RMC Sport. Dat heeft Alain Weill, topman van Altice Frankrijk, gezegd in een interview met de Franse krant Le Journal du Dimanche. Hij benadrukte daarbij wederom dat het dit jaar beter gaat met SFR.

SFR gold de afgelopen tijd juist als een divisie waar veel problemen waren. Weill zei tevens dat het nieuwe sportkanaal later beschikbaar kan komen op platforms als Free, Orange en Canal+. Ook gaf hij aan dat SFR mee zal dingen naar rechten om voetbalwedstrijden uit de UEFA Champions League te kunnen uitzenden.

De directeur benadrukte eerder al eens dat er begin dit jaar sprake was van een kentering bij SFR. Hoe de resultaten in het eerste kwartaal precies zijn uitgepakt, wordt pas in mei bekendgemaakt.

Altice kwam vorig jaar flink onder druk te staan door zorgen over de enorme schuldenlast van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern. Overigens gingen er onlangs ook geruchten dat het Franse telecombedrijf Bouygues en investeerder CVC Capital Partners zouden werken aan een overname van de Franse tak van Altice. Altice wilde daarover geen commentaar geven.