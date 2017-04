ING: vertrouwen beleggers stabiel en hoog

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Het beleggersvertrouwen bleef in Nederland in april stabiel en hoog. Daarbij houden beleggers een positief gevoel over de Nederlandse economie, aldus ING zaterdag in de maandelijkse Beleggersbarometer.

De barometer kwam uit op een niveau van 147, gelijk aan een maand eerder. Driekwart van de beleggers constateerde de afgelopen drie maanden een verbetering van de economie en 63 procent verwacht de komende drie maanden een verdere verbetering van situatie, aldus het onderzoek.

Ook over de eigen financiële situatie en de waarde van de beleggingsportefeuille blijft men positief en verwacht de belegger geen veranderingen. Verder denkt twee derde van de beleggers dat de AEX de komende maanden zal stijgen.