Duitse werkloosheid daalt naar recordlaagte

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is in maart gedaald tot 5,3 procent, de laagste stand ooit. Dat maakte het Duitse federale arbeidsbureau bekend.

Het aantal Duitse werklozen zakte afgelopen maand met 19.000 naar 2,37 miljoen. Economen hadden in doorsnee een afname met 15.000 verwacht. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

In februari stabiliseerde de werkloosheid in de grootste economie van Europa op een niveau van 5,4 procent.