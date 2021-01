AFM: samenspannen op beleggersfora is riskant middel

Wow. OK, duidelijk aan welke kant de AFM staat dus en dat is niet aan de kant van de particuliere belegger.



Over keiharde manipulatie door hedge funds (waar dit allemaal mee begon) geen enkel woord. Bijzonder.



Voor degenen die niet snappen waar dit over gaat. Zoek op "Melvin Capital naked short selling GME".



Er was een hedgefund dat 138% van de uitstaande aandelen short ging met het doel GameStop failliet te laten gaan. En toen waren daar particuliere beleggers die massaal long gingen (met de expliciete bereidheid om alle inleg te verliezen) om daar een stokje voor te steken.



En nu moet de particulier ineens tegen zichzelf beschermd worden door te voorkomen dat we op fora "samen kunnen spannen".



Deze particuliere belegger kotste per ongeluk net een klein beetje aan de binnenkant van z'n mond.



We zijn niet achterlijk. We zien hoe het casino (met goedkeuring van het AFM) de roulette tafels uitzet zodra we dreigen te winnen. En dan straks verbaasd staan kijken als particulieren massaal de markt uitstappen wegens totaal gebrek aan vertrouwen. Gadverdamme.



Doe je werk corrupte AFM.