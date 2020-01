'Jaaromzet Signify onder druk'

Gepubliceerd op | Views: 377

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft in 2019 naar verwachting een lagere omzet behaald dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een consensus van analistenschattingen opgesteld door persbureau Bloomberg. Signify komt vrijdag voorbeurs met resultaten naar buiten.

De omzet komt volgens de consensus uit op bijna 6,3 miljard euro tegen 6,4 miljard euro in 2018. In oktober kwam Signify met een waarschuwing over zijn winstgevendheid voor het gehele jaar. Voor heel 2019 verwacht de onderneming een aangepaste operationele winstmarge (ebita) tussen 10,3 en 10,6 procent. Dat is weliswaar een verbetering ten opzichte van het einde van vorig jaar, maar minder dan de 11 tot 13 procent waar het bedrijf eerder op mikte. Volgens topman Eric Rondolat kampt de voormalige lichtdivisie van Philips met economische tegenwind en moeilijke marktomstandigheden.

Onlangs kondigde Signify aan de bedrijfsstructuur te versimpelen. De onderneming gaat door met een nieuwe bedrijfsindeling van drie divisies, van vier eerder. De veranderingen zijn vanaf april van kracht. De oude vier takken waren de lampentak, waar de activiteiten van de traditionele lampenmarkt onder vielen, en de zogeheten groeidivisies led-, professionele en thuisverlichting. De nieuwe structuur bestaat uit de conventionele producten, waar lampen en elektronica onder vallen, digitale producten voor led- en thuisverlichting en digitale oplossingen waar verschillende andere diensten onder vallen.

Eerder deze maand werd ook bekend dat Signify afscheid neemt van zijn financieel directeur Stéphane Rougeot. Bestuurder René van Schooten neemt per 1 maart zijn taken waar. In de tussentijd wordt gezocht naar een opvolger van Rougeot. De termijn van Rondolat moet met vier jaar worden verlengd.