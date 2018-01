Zink in tien jaar niet zo duur

Gepubliceerd op | Views: 1.627

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De prijs van zink stond maandag op de hoogste stand in meer dan tien jaar, na berichten dat de voorraden van het metaal stevig waren geslonken. Daarnaast bereikte de nikkelprijs zijn hoogste piek in drie jaar tijd. Dit was weer het gevolg van gunstige economische vooruitzichten en de impact van de zwakkere dollar.

De prijs voor zink op de Londense metaalbeurs (LME) steeg met ruim 3 procent tot zo'n 3584 dollar per ton, de hoogste stand sinds juli 2007. De voorraden op de LME slinken als gevolg van sluitingen van grote mijnen en milieuhervormingen die de uitvoer vanuit China hebben afgeremd.

Ook in China zat de prijs voor zink in de lift. Het metaal werd op de beurs in Shanghai 3,5 procent duurder.

De prijzen van andere metalen veerden mee op door de zinkkwestie. Nikkel werd bijna 3 procent duurder tot meer dan 14.000 dollar per ton, de hoogste stand sinds mei 2015. Nikkel is onder meer een belangrijk bestanddeel bij de productie van roestvrij staal.