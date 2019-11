'Oliemarkt in balans bij handhaven beperking'

Gepubliceerd op | Views: 1.159

WENEN (AFN/BLOOMBERG) - Vraag en aanbod van olie zal volgend jaar in balans zijn als de ingestelde productiebeperkingen gehandhaafd blijven. Dat stelt het kartel van olieproducerende landen OPEC in een rapport.

De OPEC-landen en bondgenoten waaronder Rusland praten volgende week over het al dan niet verlengen van afspraken over productiebeperkingen om de prijzen te stutten. De huidige productieafspraken lopen in maart af. Het lijkt volgens ingewijden onwaarschijnlijk dat de landen zullen besluiten om de productie verder omlaag te brengen. Moskou zou het te vroeg vinden om over de verlenging van afspraken te beslissen.

De oliemarkt kampt met verschillende uitdagingen waar de OPEC-landen geen invloed op hebben. De vraag naar olie wordt geremd door de tragere groei van de wereldeconomie en de aanhoudende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Anderzijds is bij de Amerikaanse schaliewinning sprake van een vertraging.

In de somberste prognoses van marktkenners dalen de olieprijzen volgend jaar tot onder de 50 dollar per vat. Binnen de OPEC is de toekomstblik optimistischer. De huidige olieprijzen schommelen rond de 60 dollar per vat.