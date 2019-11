Economisch vertrouwen eurozone iets omhoog

Gepubliceerd op | Views: 784 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen in de economie van de eurozone is in november iets gestegen. Dat meldde de Europese Commissie. De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van 100,8 in oktober naar 101,3 deze maand.

Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 101,0. Volgens de commissie was er bij consumenten en de detailhandel een kleine stijging van het vertrouwen te zien. In de industrie en dienstensector het vertrouwen vrijwel stabiel, maar in de bouw ging het sentiment omlaag.