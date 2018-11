'Plannen KPN meer van hetzelfde'

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - De strategische plannen voor de komende jaren die KPN woensdag ontvouwde borduren voort op de strategie van de afgelopen jaren. Een analist van KBC Securities spreekt van ,,meer van hetzelfde".

KPN wil in de periode tot eind 2021 nog eens 350 miljoen euro besparen, na een eerdere besparing van 650 miljoen euro in de vijf jaar daarvoor. De marktkenner is er redelijk zeker van dat KPN gezien zijn ervaringen de gestelde doelen kan behalen. De handhaving van de jaarlijkse investeringen op 1,1 miljard euro wijkt af van de gemiddelde verwachting van een verlaging tot zo'n 1,05 miljard euro.

Volgens kenners van ING staat er, op het eerste gezicht, geen groot nieuws in de verklaring naar aanleiding van de beleggersdag. Wel wordt het kostenbesparingsprogramma ambitieus genoemd en lijkt er ruimte om de consensus wat betreft het bedrijfsresultaat (ebitda) op te voeren.

KBC handhaaft zijn hold-advies met een koersdoel van 2,75 euro op het aandeel. Bij ING staat het advies op buy en het koersdoel op 3,40 euro. KPN stond omstreeks 09.30 uur 2,3 procent hoger in de AEX op 2,56 euro.