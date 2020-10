'Resultaat KPN boven verwachting'

AMSTERDAM (AFN) - Het aangepaste bedrijfsresultaat van telecomconcern KPN viel in het derde kwartaal hoger uit dan verwacht. Dat schrijven analisten van ING en KBC Securities.

Het resultaat was 598 miljoen euro, terwijl de consensus lag op 581 miljoen euro. KPN kwam ook met een meer concrete outlook voor dat resultaat in heel 2020, die iets hoger is dan de algemene prognose. ING zegt dit te verwelkomen. De banken wijzen verder op de kostenbesparingen bij KPN, die volgens het bedrijf hoger kunnen uitvallen dan eerder was beoogd voor de periode 2019 tot en met 2021.

Bij KBC staat het advies voor KPN op accumulate, met een koersdoel van 2,90 euro. Bij ING is het advies hold, met een koersdoel van 2,80 euro. Het aandeel KPN noteerde woensdag omstreeks 10.05 uur een min van 2,6 procent op 2,29 euro.