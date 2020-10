Delivery Hero verdubbelt omzet door coronacrisis

BERLIJN (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero heeft in het derde kwartaal goede zaken gedaan. De Duitse branchegenoot van het Nederlands-Britse Just Eat Takeaway profiteert van de coronacrisis nu meer mensen eten thuis laten bezorgen en heeft het aantal verkopen weten te verdubbelen.

De omzet in het derde kwartaal bedroeg 776,4 miljoen euro, een verdubbeling van de 390,6 miljoen euro aan omzet een jaar eerder. Het bedrijf vernauwt zijn omzetverwachtingen voor het hele jaar en denkt nu tussen 2,7 miljard euro en 2,8 miljard euro binnen te halen. Eerder werd nog gedacht dat het minimum 2,6 miljard euro zou zijn.

Het bezorgbedrijf is de afgelopen tijd druk met internationale uitbreidingen. In september trad de onderneming toe tot zes steden op de Japanse markt, waar het wil blijven investeren en tegen het einde van het jaar naar meer steden wil uitbreiden. Ook verwacht Delivery Hero dat zijn bod op een controlerend aandeel in de Zuid-Koreaanse branchegenoot Woowa voor het eind van het jaar goedkeuring zal krijgen van regelgevende instanties. In september nam het bedrijf de Latijns-Amerikaanse activiteiten van branchegenoot Glovo over.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl, zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen ook fors oplopen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Nederland groeide het aantal orders met een derde.