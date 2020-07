Italiaanse bank Intesa lijft branchegenoot UBI in

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: Italië

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo is geslaagd in zijn poging de kleinere branchegenoot Unione di Banche Italiane (UBI) over te nemen. Aandeelhouders die samen goed zijn voor 72 procent van UBI hebben ingestemd met het bod, dat door het bestuur van de overnameprooi werd afgewezen.

Intesa verhoogde eerder deze maand zijn voorstel voor de overname. De bank deed bovenop zijn bod in aandelen uit februari, dat een waarde had van 4,9 miljard euro, nog eens 57 cent per aandeel in contanten. Intesa mikte daarbij op steun van minstens 67 procent van de aandeelhouders om het bod door te laten gaan.

Met de inlijving van zijn concurrent wil Intesa de eigen positie in Italië verstevigen. Die sterkere basis moet de financieel dienstverlener meer slagkracht bieden als Europese banken ook overgaan tot grensoverschrijdende overnames of fusies. De bankensector is hard op zoek naar manieren om winstgevend te blijven in tijden van lage rentes, en consolidatie is een manier om dat te bereiken.