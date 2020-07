'Resultaten Besi beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 784

DUIVEN (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) heeft in het tweede kwartaal sterke en beter dan verwachte resultaten gepresenteerd. Dat concluderen kenners van KBC Securities en ING in een reactie.

Analisten van ING zeggen onder de indruk te zijn van de 62 procent brutomarge, die onder andere werd veroorzaakt door nieuwe smartphone-applicaties die een hoge marge hebben. ING noemt de ontwikkeling veelbelovend voor de toekomst van de brutomarges. Het advies is buy, met een koersdoel van 45 euro.

KBS spreekt ook van sterke resultaten en stelt dat het geen verrassing moet zijn voor de markt dat Besi in het derde kwartaal een omzetdaling tussen 10 tot 25 procent verwacht. De onderneming is door seizoensinvloeden en de onzekerheid die wordt veroorzaakt door het coronavirus voorzichtig met zijn prognose. KBC handhaaft zijn accumulate-advies, met een koersdoel van 38 euro.

Het aandeel Besi noteerde dinsdag omstreeks 09.45 uur 5,8 procent hoger op 40,77 euro. Daarmee hoorde het fonds bij de sterkste stijgers in de Amsterdamse MidKap.