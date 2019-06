'ABN AMRO richt zich op kostenbesparingen'

Gepubliceerd op | Views: 806 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO gaat zich komende tijd waarschijnlijk meer richten op kostenbesparingen. Dat zeggen analisten van KBC Securities na een lunch met de financieel directeur en het hoofd IT van de bank. Zij denken dat het aandeel van ABN AMRO op een keerpunt staat, na een relatief slechtere prestatie sinds het begin van het jaar.

ABN AMRO werkt aan meerdere IT-oplossingen die voor lagere kosten kunnen zorgen, concluderen de analisten op basis van een gesprek met hoofd IT Christian Bornfeld. Verder zou ABN AMRO de komende twee jaar een streep willen zetten door bepaalde diensten. Ook is er ruimte om de contracten met meerdere bedrijven als IBM en Capgemini gunstiger te heronderhandelen of te beëindigen, aldus de kenners.

Het tweede kwartaal is volgens KBC een goed moment om nieuwe initiatieven aan te kondigen. Als de bank daarnaast verliezen op de leningen binnen zijn diamantentak beheerst weet te houden, zou ABN AMRO met zijn tweedekwartaalcijfers wel eens positief kunnen verrassen, denken de marktvorsers. Verder hameren de analisten erop dat de bank actief op zoek moet gaan naar overnamekandidaten binnen private banking, zoals bank Degroof Petercam.

KBC handhaaft zijn accumulate-advies met een koersdoel van 27 euro. Het aandeel ABN AMRO stond vrijdag omstreeks 10.10 uur 0,2 procent hoger op 18,69 euro.