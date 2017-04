Beurshuls NedSense eindigt 2016 met winst

Gepubliceerd op | Views: 19

BUSSUM (AFN) - NedSense enterprises heeft in 2016 een nettowinst behaald van 3,3 miljoen euro. Dat kwam voornamelijk door de verkoop van de Loft-divisie, wat 4,2 miljoen euro opleverde. Verder had de lege beurshuls te maken met doorlopende kosten, zoals administratiekosten en kosten van de beursnotering, zo werd vrijdagavond gemeld.

NedSense liet ook weten dat afgelopen jaar is gesproken met diverse partijen die interesse hebben in NedSense. ,,Tot een concreet voorstel tot transactie heeft dat nog niet geleid'', aldus het bedrijf, dat eind 2016 goed was voor een eigen vermogen van 850.000 euro.