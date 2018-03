'ING moet meekunnen met Europese topbanken'

The Third Way...:

In de AEX staat alleen de ING en ABN AMRO die met vele(!) miljarden(!) overheidssteun gered werd.

Het redden lukte ternauwernood; het risico lag geheel bij de overheid (lees: bij de burger) ZONDER dat ING daarvoor een zekerheid kon afgeven. Het was dus een persoonlijke lening, wat de overheid aan ING verstrekt had.

In ruil daarvoor moet ING 7% rente betalen, welke rente een stuk LAGER lag dan voor persoonlijke leningen, die wij als burger moesten betalen (die rente staat nu op 12%).

Zonder die gigantische hulp had de ING niet meer bestaan en had dhr. Hamers werkeloos geweest.

En het meest erge is, dat ING bij een volgende crisis wéér op overheidssteun rekent.