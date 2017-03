Gestegen vertrouwen helpt Wall Street vooruit

Gepubliceerd op | Views: 247

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. Beleggers reageerden vooral positief op een veel beter dan verwacht cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Volgens marktonderzoeker Conference Board heeft het sentiment van consumenten deze maand het hoogste niveau in zestien jaar bereikt.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,7 procent op 20.701,50 punten. De bredere S&P 500-index steeg eveneens 0,7 procent, naar 2358,57 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij met 5875,14 punten.

Op Wall Street werd ook gelet op een sterk indexcijfer over de huizenprijzen en op uitspraken van vicevoorzitter Stanley Fischer van de Federal Reserve. Daardoor verdwenen eerdere zorgen van beleggers over de haalbaarheid van de economische beloften van de Amerikaanse president Donald Trump weer wat naar de achtergrond.

Facebook

Snap toonde zich een opvallende verliezer. Het bedrijf achter de populaire app Snapchat speelde bijna 7 procent kwijt, nadat Facebook (plus 1 procent) met een nieuwe fototoepassing kwam die erg lijkt op wat Snapchat doet.

Apple was met 2,1 procent de sterkste stijger in de Dow, na een positief analistenrapport van UBS. Verder waren onder meer banken en oliegerelateerde fondsen in trek.

Sears

De koers van warenhuisbedrijf Sears herstelde bijna 20 procent, nadat bekend werd dat de topman en een grote aandeelhouder van het noodlijdende warenhuisbedrijf aandelen hebben bijgekocht.

Darden Restaurants eindigde verder ruim 9 procent hoger. Het moederbedrijf van de ketens Olive Garden en LongHorn Steakhouse neemt voor 780 miljoen dollar Cheddar's Scratch Kitchen over.

Belegger

Ook was er aandacht voor autobouwers. Zo won maker van elektrische wagens Tesla bijna 3 procent, na een melding dat het Chinese internetbedrijf Tencent voor 1,8 miljard dollar een belang van 5 procent in het bedrijf heeft genomen. General Motors werd dik 2 procent hoger gezet, vanwege berichten dat een activistische belegger druk uitvoert op het bedrijf om de waarde voor aandeelhouders op te schroeven.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 48,35 dollar en die van Brentolie klom 1,1 procent, tot 51,31 dollar per vat. De euro noteerde 1,0813 dollar, tegen 1,0854 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.