Kabinet kijkt naar vergoeding vaste lasten van kleine ondernemers

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil met "een open blik" kijken om ook voor kleine ondernemers de vaste lasten te vergoeden, zegt minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) in debat met de Tweede Kamer. Partijen als de PvdA vroegen het kabinet de regeling die er voor ondernemers is te verruimen. De bewindsman vindt dat in principe een goed idee, maar waarschuwt wel voor mogelijke obstakels.

Het kabinet heeft het minimumbedrag al verlaagd dat ondernemers per kwartaal aan vaste lasten, zoals huur en de energierekening, moeten betalen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Eerst was deze subsidieregeling alleen voor bedrijven met zeker 3000 euro aan vaste lasten, dit is nu verlaagd naar 2000 euro per drie maanden. Partijen als de PvdA en D66 denken dat een ondergrens van 1500 euro ervoor kan zorgen dat ook kleinere ondernemers, zoals de buurtwinkel en de nagelsalon, meer steun kunnen krijgen.

Van 't Wout wil kijken of het mogelijk is om de regeling voor deze groep te verruimen. Maar beloven doet hij nog niets, omdat hij eerst wil kijken of het wel kan en of dit niet onbedoeld voor vervelende situaties zorgt voor andere bedrijven. "Het is allemaal vervelende techniek. Ik wil even uitzoeken: heeft het ergens anders effecten die we niet zouden willen? Wat kost het? Dat moeten we ook weten", zegt de bewindsman.

Ook gaat hij navragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de organisatie die de regeling uitvoert, of dit geen problemen oplevert. Van 't Wout waarschuwde in het debat al dat hij mogelijke problemen bij uitvoeringsorganisaties, die allerlei coronaregelingen moeten uitvoeren, serieus wil nemen. De loketten van de overheid zijn al flink overbelast, aldus de bewindsman, en het is onverstandig om daar nog eindeloos nieuwe regelingen aan toe te voegen of wijzigingen door te voeren.