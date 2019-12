Value8 koopt eigen aandelen in

Gepubliceerd op | Views: 871 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

AMSTERDAM (AFN) - De beursgenoteerde investeerder Value8 gaat voor 1,4 miljoen euro eigen aandelen inkopen. De onderneming die ook bekendmaakte meerdere kleine investeringen te hebben gedaan maakte bekend een pakket van 250.000 aandelen in de kopen tegen een koers van 5,50 euro per stuk. Door de transactie daalt het aantal uitstaande gewone aandelen naar 9,75 miljoen.

Value8 zei verder 2,8 miljoen euro te hebben gestoken in Nederlandse ketens van bouwmarkten. Welke ketens dit zijn meldde Value8 niet. Verder investeerde Value8 in Mecelec, een composietbedrijf voor onder andere de elektrotechnische markt en de transportsector. Value8 betaalde 1,4 miljoen euro voor een belang van 9,6 procent.

Ook wil Value8 zijn belang in BK Group uitbreiden van 67,5 procent naar 100 procent. Daarover is al overeenstemming bereikt met de voormalig managers, maar de transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).