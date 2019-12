Kaartenmaker AND sluit deal over lening

Gepubliceerd op | Views: 416

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - Kaartenmaker AND International Publishers heeft een overeenkomst gesloten met een groep investeerders over een converteerbare lening van 1 miljoen euro die door het bedrijf zal worden uitgegeven.

Verdere details van de deal worden nog uitgewerkt in de loop van januari, aldus AND in een korte verklaring.