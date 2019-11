Philips start proef met diagnose bij beroerte

Gepubliceerd op | Views: 1.354

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologiebedrijf Philips start een proef met een snellere diagnose bij een beroerte. Getoetst wordt of het met Philips's beeldgestuurde therapieplatform mogelijk is om beroertepatiënten sneller te behandelen zonder het nu vereiste CT- of MRI-examen. Financiële details over de proef werden niet gemeld.

Momenteel ondergaan beroertepatiënt op de afdeling spoedeisende hulp volgens Philips meestal eerst een CT- of MRI-onderzoek, en worden ze in bepaalde gevallen vervolgens behandeld in een interventiekamer. Het herstel van patiënten met een beroerte hangt nauw samen met hoe snel ze worden behandeld, aldus Philips.

Verschillende onderzoeken hebben volgens het technologiebedrijf aangetoond dat een 'Direct to Angio Suite-workflow' de behandelingstijd kan verkorten en de patiëntresultaten kan verbeteren. Philips ontwikkelt technologie om de CT-achtige beelden van de hersenen, gemaakt met het röntgensysteem in de suite, verder te verbeteren.