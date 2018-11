Vraag uitzendbranche stabiel

Gepubliceerd op | Views: 501 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar uitzendkrachten is in de afgelopen weken gestabiliseerd. Uitzendkrachten draaiden in periode 11, week 41-44, evenveel uren als een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven nam wel met 4 procent toe, aldus cijfers van brancheorganisatie ABU.

In de industrie steeg het aantal uitzenduren met 1 procent in vergelijking met een jaar eerder en dikte de omzet met 6 procent aan op jaarbasis. In de technische sector daalde de vraag naar uitzendkrachten met 3 procent en stegen de opbrengsten met 1 procent. In de administratieve sector daalde het aantal uitzenduren met 2 procent en steeg de omzet met 3 procent op jaarbasis.

Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, heeft ABU dit keer geen correctie toegepast.