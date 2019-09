Gepubliceerd op | Views: 381

WENEN (AFN/BLOOMBERG) - De Oostenrijkse sensorenmaker AMS doet een ultieme poging om de overnamestrijd om verlichtingsbedrijf Osram Licht in zijn voordeel te beslechten. De Oostenrijkers verhoogden hun bod naar 41 euro per aandeel, waar het eerder 38,50 euro bood. Het nieuwe bod hang een prijskaartje van bijna 4 miljard euro aan Osram.

AMS is in een strijd verwikkeld met investeerder Bain Capital. Die zou nu met Advent International optrekken, waar het eerder de krachten bundelde met Carlyle Group. Bain zou nog werken aan een verhoging van zijn eerdere bod van 35 euro per aandeel.

De prijs van 41 euro betekent een premie van 42 procent op de koers van het aandeel Osram voorafgaand aan de biedingsstrijd. De leiding van Osram zei zich eerder al achter het bod van AMS te scharen. Volgens de Oostenrijkers is het eindbod helder, en biedt het houvast voor aandeelhouders. AMS geeft aanbieders tot 1 oktober de tijd.

De acceptatiedrempel blijft voor AMS staan op 62,5 procent. Het aandeel Osram schoot na het bericht omhoog. Op de beurs in Frankfurt steeg het aandeel Osram met 3 procent tot 39,86 euro.