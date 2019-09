Blijkbaar berust e.e.a. op een misverstand, door SIF inmiddels met een persbericht rechtgezet



"This morning media reported on a publication by Nikkei whereby Nikkei wrongfully quoted CEO Fred van Beers on investment of 200- 300 million euro's in a plant in Japan in the next 2 to 3 years in Japan. Sif has recently opened a sales office in Japan and is discussing cooperation with local partners for future production in Japan. Sif’s approach on the Japanese market remains unchanged."