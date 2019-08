Rob Langezaal in raad van toezicht AFM

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: AFM

AMSTERDAM (AFN) - Rob Langezaal is benoemd als lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming gaat in per 1 september en geldt voor een periode van vier jaar.

Langezaal was van 2007 tot 2015 directielid van SNS Retail Bank en van 2015 tot 2018 lid van de raad van bestuur van Volksbank. Daarvoor werkte hij bijna 25 jaar bij KPN.

Met deze benoeming zijn alle vacatures binnen de raad van toezicht vervuld. Naast Langezaal bestaat de raad uit Martin van Rijn (voorzitter), Willemijn van Dolen, Wendy de Jong en David Voetelink.

De raad van toezicht van de AFM houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de organisatie en de algemene gang van zaken. Ook houdt het orgaan toezicht op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten van de AFM, zoals de begroting.