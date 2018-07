Meer winst, minder gebruikers voor Twitter

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: Twitter

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Socialemediabedrijf Twitter heeft voor het derde kwartaal op rij winst geboekt. Het aantal gebruikers liep wel terug, al was dat volgens Twitter deels te wijten aan de strijd tegen nepaccounts, trollen en spam. Ook voor het komende kwartaal verwacht Twitter dat het aantal maandelijkse actieve gebruikers afneemt. Juist de vooruitzichten lijken beleggers nerveus te maken. Het aandeel staat vrijdag voor een koersval.

Twitter boekte eind vorig jaar voor het eerst winst en zet die lijn opnieuw voort. De omzet in de afgelopen periode ging met bijna een kwart omhoog tot 710,5 miljoen euro. Daarvan kwam bijna net zoveel uit de rest van de wereld als uit thuismarkt de Verenigde Staten. Onder de streep bleef 100,1 miljoen euro over tegen een verlies van 116 miljoen dollar een jaar eerder. Die stijging is name te danken aan de toegenomen advertentie-inkomsten. Ook een belastingbate van 42 miljoen dollar droeg daar aan bij.

Twitter heeft zich de afgelopen tijd meer gericht op het live uitzenden van evenementen als sportwedstrijden. Ook wil de berichtendienst de plek zijn waar mensen naartoe gaan om erachter te komen wat er gebeurt in de wereld.

Het aantal gebruikers ging in het tweede kwartaal van 336 miljoen naar 335 miljoen. Dat wordt nog minder denkt Twitter. De onderneming zegt dat het schrappen van nepgebruikers ,,in het langetermijnbelang'' is van het bedrijf. Ook zou de stap juist groei in de toekomst weer mogelijk maken omdat de gesprekken op Twitter dan ,,gezonder" zullen zijn.