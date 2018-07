KBC krikt advies Wessanen op

Gepubliceerd op | Views: 910 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verhoogt zijn advies voor natuurvoedingsbedrijf Wessanen van hold naar buy. Het koersdoel wordt verlaagd van 16 euro naar 14,50 euro.

Vorige week vrijdag kwam Wessanen met tegenvallende cijfers en verlaagde vooruitzichten, waarna het aandeel kelderde. KBC stelt dat die koersval overdreven was. Wessanen is volgens de Belgische bank een gezond bedrijf in een groeiende industrie. Wessanen zal zich wel moeten aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, maar gezien zijn ervaring en staat van dienst verwacht KBC hier geen problemen voor de onderneming.

Verder denkt KBC dat mocht Wessanen een overnamedoelwit worden van een groter levensmiddelenbedrijf de waardering op minstens 17,50 euro zou uitkomen.

Het aandeel Wessanen noteerde vrijdag kort na opening een winst van 1,8 procent op 12,40 euro.