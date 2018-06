Trump slaat minder harde toon tegen China aan

Gepubliceerd op | Views: 2.054 | Onderwerpen: China, Donald Trump

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Donald Trump heeft zijn plannen voor beperkingen op Chinese investeringen in de Verenigde Staten iets afgezwakt. De Amerikaanse president wil in de strijd tegen diefstal van intellectueel eigendom de bevoegdheden vergroten van het overheidsorgaan CFIUS, dat overnames door buitenlandse investeerders onder de loep neemt.

Aanvankelijk werd gevreesd voor verdergaande maatregelen van Trump tegen China. Naar verluidt wilde hij aanvankelijk investeringen uit de Volksrepubliek in belangrijk geachte sectoren als ICT, luchtvaart en biotechnologie blokkeren op basis van een weinig gebruikte noodwet. Dat zou betekenen dat hij op eigen houtje protectionistische maatregelen kon nemen. Door nu te mikken op bescherming via CFIUS, zoekt Trump de samenwerking met het Congres.

Dat Trump de handelsoorlog met China niet helemaal op de spits wil drijven, zou ook blijken uit een toelichting van minister Steve Mnuchin van Financiën. De voorgestelde versterking van CFIUS is volgens hem namelijk niet louter gericht tegen Peking, maar op een aantal landen die extra goed in de gaten worden gehouden. ,,Ik denk niet dat we een lijst met speciale landen nodig hebben'', zei hij woensdag.

Stemt het Congres in met Trumps voorstellen, dan krijgt CFIUS ook de bevoegdheid op te treden tegen buitenlandse bedrijven die een minderheidsbelang nemen in Amerikaanse ondernemingen. Daarnaast mag de commissie ook onderzoek doen naar joint ventures waarbij technologiebedrijven intellectueel eigendom delen.