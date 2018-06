'Claims bij ING en SNS om vastgoedfraude'

Gepubliceerd op | Views: 559

DEN HAAG (AFN) - Slachtoffers van de grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind hebben claims ingediend bij de banken ING en SNS. Dat meldt claimbedrijf Vermogensmonitor.

De gedupeerden verwijten de banken dat ze de fraude hebben gefaciliteerd. Ze verloren gemiddeld 60.000 euro en in meerdere gevallen werd zelfs enkele tonnen belegd via de oplichters. De banken zouden niet naar de vereiste vergunningen hebben gevraagd. Klachteninstituut voor financiële geschillen Kifid wees vorig jaar een klacht van een consument in een zaak die volgens Vermogensmonitor vergelijkbaar was toe.

In de zaak werden in totaal miljoenen euro's weggesluisd. De daders kozen namen die sterk leken op die van HollandseWind van Eneco en de Vereniging Noordenwind in Leeuwarden. De slachtoffers veronderstelden te beleggen in windenergie en vastgoed, maar het geld verdween naar verre oorden.