AMSTERDAM (AFN) - Biotechbedrijf Curetis geeft nieuwe aandelen uit. Het gaat om 854.166 nieuwe aandelen die voor 4,80 euro per stuk zijn verkocht aan Amerikaanse en Europese institutionele beleggers.

Daarmee haalt het Duitse bedrijf dat in Amsterdam genoteerd is 4,1 miljoen euro op, voor aftrek van kosten.

Curetis verzekerde zich er bovendien van nog 10 miljoen euro op te kunnen halen met extra aandelenuitgiftes. Daarover bereikte het bedrijf een akkoord met Global Corporate Finance, dat over een periode van maximaal 36 maanden bepaalde minimumprijzen garandeert.

Met het opgehaalde geld wil Curetis de commerciële lancering van zijn diagnosetechnologie Unyvero in de VS en de verdere uitrol van diezelfde techniek in markten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika financieren. Ook gaat geld naar de verdere ontwikkeling van Unyvero.