LeasePlan wil meer elektrische auto's India

Gepubliceerd op | Views: 340 | Onderwerpen: autoindustrie, India

NEW DELHI (AFN/BLOOMBERG) - Het Nederlandse autoleasebedrijf LeasePlan wil zijn vloot van elektrische auto's in India fors gaan uitbreiden, om zo in te spelen op de ambities van het land bij het terugdringen van de uitstoot.

LeasePlan is van plan zijn elektrische vloot tegen het einde van 2018 uit te breiden tot duizend, aldus directeur Sanjeev Prasad van het bedrijf in India. Momenteel bestaat de Indiase vloot van de maatschappij uit 15.000 wagens. Volgens Prasad zal India tot de sterkst groeiende markten gaan behoren voor elektrisch aangedreven auto's.

De regering van premier Narendra Modi kondigde vorig jaar aan het aantal elektrische wagens op de Indiase wegen sterk te willen laten groeien. Zo worden duizenden auto's van de Indiase overheid vervangen door elektrische modellen. Wel vormt infrastructuur nog een beperkte factor gezien het gebrek aan laadpalen in het land.

LeasePlan mikt voor later dit jaar op een beursgang in Amsterdam.