Fed schroeft obligatie-opkoopprogramma iets terug

Er moet komende tijd nog voor 2 biljoen dollar opgekocht worden (de steun die Trump nu geeft in deze crisis) en misschien nog wel meer. Het jaarlijks tekort op de begroting was namelijk al 1 biljoen en dat gat zal alleen maar groter worden. Maar als de FED alles opkoopt is er geen probleem. Laat dit een les zijn voor Nederland, meer geld uitgeven, minder belasting en de ECB de schuld op laten kopen. Ophouden met die ouderwetse Calvinistische zuinigheid.