Detacheerder Brunel schrapt dividend om coronacrisis

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel verwacht zware tijden als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar ook door de lage olieprijs. Tot dusver heeft het bedrijf nog geen materiële schade geleden, maar het heeft wel besloten uit voorzorg geen dividend uit te betalen over 2019.

Brunel zegt dat het de activiteit langzaam ziet afnamen, en gaat ervan uit dat die de rest van het jaar op een lager peil zal staan. Dat zal naar verwachting vanaf het tweede kwartaal voelbaar zijn in de financiële resultaten. Hoe groot de impact dit jaar zal zijn, hangt af van hoe lang het duurt voordat de pandemie onder controle is.

"Behoud van kapitaal is op dit moment een van onze topprioriteiten", zegt topman Jilko Andringa. Hoewel Brunel over voldoende liquide middelen beschikt het dividend over 2019 te betalen, is toch gekozen voor uitstel. Als de situatie in de tweede jaarhelft weer normaal wordt, wordt de winstuitkering mogelijk alsnog uitbetaald