Wall Street opent diep in het rood

Ja misschien vandaag nog. Maar even serieus de beweging van de dag zegt niets over wel of niet gelijk hebben. Maar het negeren van de virus door de beurzen de afgelopen weken was natuurlijk al onbegrijpelijk. De spaarder is terug op de beurs en zie nu wat voor probleem we gaan meemaken. Snel verkopen als het nog iets verder zakt en dan staan we ineens 500 en zijn de instappers van dit jaar 20% armer. En maar hopen dat het daar bij blijft. Succes