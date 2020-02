'Adyen presteerde in lijn met verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 395

AMSTERDAM (AFN) - Adyen presteerde in de tweede helft van het jaar min of meer in lijn met de verwachtingen van analisten. Dat merkt KBC Securities op. Volgens de marktvorsers bij de zakenbank bleef de betalingsverwerker wel voorzichtig over de te verwachten groei door niet te tornen aan zijn financiële doelstellingen.

Ook vanwege de correctie op de beurzen in verband met het nieuwe coronavirus, houdt KBC rekening met druk op het aandeel. Overigens hebben de analisten hun koersdoel wel opgeschroefd, van 700 naar 735 euro. Maar dat blijft een bescheiden koers, vergeleken met de waarde van het aandeel in de afgelopen tijd. Het advies bij KBC blijft staan op hold.

Adyen zakte donderdag in de vroege handel. Het aandeel noteerde omstreeks 09.45 uur 3,8 procent lager op 775,00 euro.