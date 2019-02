'Geen verrassingen bij GrandVision'

Gepubliceerd op | Views: 327

AMSTERDAM (AFN) - Optiekbedrijf GrandVision presteerde vorig jaar min of meer in lijn met de verwachtingen. Maar analisten van KBC denken dat de woensdag gepresenteerde resultaten niet voldoende zijn om het enthousiasme voor het aandeel weer te laten opleven. Ook ING signaleert geen verrassingen.

Het moederbedrijf van onder meer Pearle bracht in januari al omzetcijfers over 2018 naar buiten. Marktvorsers van KBC wijzen erop dat GrandVision al een tijdje relatief lager wordt gewaardeerd dan andere verwante bedrijven. Volgens de kenners komt dit deels door de prestaties van de onderneming en deels door het gegeven dat GrandVision voor het merendeel in handen is van investeerder HAL.

KBC handhaaft zijn hold-advies, met een koersdoel van 20 euro. Bij ING blijft het advies staan op buy en het koersdoel op 27 euro. Het aandeel GrandVision noteerde woensdag na een klein half uur handel 2,3 procent lager op 19,38 euro.